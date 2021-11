Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Am Montag gab US-Präsident Joe Biden bekannt, dass er FED-Chef Jerome Powell für eine weitere Amtszeit berufen hat, so Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments.Natürlich werde jetzt darüber spekuliert, was die jüngsten Nachrichten für die US-Geldpolitik bedeuten würden. Positiv sei laut Thomas Grüner zunächst, dass die Nachricht der FED die Unsicherheit bezüglich der personellen Zusammensetzung der FED verringere. Die noch offenen Sitze im FED-Komitee sollten laut Joe Biden ebenfalls in Kürze besetzt werden. Hauptsächlich bedeute die Wiederernennung Powells jedoch, dass der Status quo fortgeschrieben werde. "Die FED unter Powell war größtenteils eine Fortsetzung der Fed unter Vorgängerin Janet Yellen, die wiederum die Politik ihres Vorgängers Ben Bernanke fortführte. Alle drei arbeiteten mit denselben Mitteln zur quantitativen Lockerung und ließen das traditionelle Instrumentarium der Fed weitgehend unangetastet", so Grüner. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...