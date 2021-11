Plug Power ist bereits seit mehr als zehn Jahren in Europa vertreten. Um seine Präsenz auf dem Kontinent auszubauen, will der US-Wasserstoff-Produzent ein neues Europa-Hauptquartier in einer bekannten deutschen Hafenstadt errichten. Die Plug-Power-Aktie setzt derweil ihren jüngsten Aufwärtstrend fort.Die Wahl von Plug Power für den Standort seines neuen Europa-Hauptquartiers fiel auf die Stadt Duisburg. Als größter Binnenhafen der Welt bietet der Duisburger Hafen eine direkte Seeverbindung zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...