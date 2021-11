Der Versicherer setzt sich für die Zeit bis 2024 hohe Finanzziele und verspricht den Aktionären üppige Dividendenzahlungen.Zürich - Die Swiss Life setzt sich für die Zeit bis 2024 hohe Finanzziele und verspricht den Aktionären üppige Dividendenzahlungen. Treiber des Erfolgs bleibt das Gebührengeschäft, das weiter ausgebaut werden soll. An der Börse gewinnt die Aktie der Swiss Life kräftig an Wert. Mit dem am Donnerstag vorgestellten Strategieprogramm knüpft die Swiss Life an die Entwicklungen der vergangenen Jahre an.

Den vollständigen Artikel lesen ...