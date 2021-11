Im Jahr 2018 waren die Probleme bei der Model-3-Produktion so groß, dass Tesla-Chef Elon Musk einen Verkauf an Apple erwog. Der iPhone-Hersteller hätte zuschlagen sollen, meint Starinvestorin Cathie Wood. Apple baut offenbar weiter an einem eigenen Auto. Neue Gerüchte besagen, dass ein vollelektrisches und autonom fahrendes Apple Car schon 2025 auf den Markt kommen soll. Einen großen Teil der aufwendigen Entwicklungsarbeit sowie der Kosten hätte der iPhone-Konzern sich aber sparen können, wenn Apple 2018 Tesla übernommen hätte. Dieser Meinung ist zumindest Cathie Wood, ihres Zeichens Chefin der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...