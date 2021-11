Die Gewinnerin der Space-Lotterie von Virgin Galactic steht fest. Eine Frau aus dem Karibikstaat Antigua und Barbuda könnte im Jahr 2022 zu einem Flug ins All abheben. Die Einnahmen aus der Lotterie gehen an eine gemeinnützige Organisation. Nach seinem ersten Weltraumflug im Juli hatte Virgin-Galactic-Gründer Richard Branson angekündigt, zwei Plätze für eine künftige Mission ins All zu verlosen. Auf Omaze, einer Plattform für Online-Lotterien, konnten Menschen, die zehn US-Dollar einzahlten, darauf hoffen, den Flug in den Weltraum zu gewinnen. Insgesamt sollen bei der Lotterie 1,7 Millionen Dollar zusammengekommen sein, die jetzt ...

