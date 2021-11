Die BASF, Ludwigshafen, treibt ihre Bemühungen, bis 2030 unternehmensübergreifend die CO2-Emissionen um 25 % gegenüber 2018 zu senken, weiter voran. Dafür hat man eine neue Projektorganisation geschaffen. BASF bündelt ihre unternehmensübergreifenden Aktivitäten in einer neuen Projektorganisation: So will man die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent gegenüber 2018 senken und bis 2050 klimaneutral werden. Die neu geschaffene Einheit agiert dabei unter dem Namen "Net Zero Accelerator". Sie ...

