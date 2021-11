Die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank stehen seit Mittwoch wieder deutlich im Plus. Der jüngst vorgestellte Koalitionsvertrag der bevorstehenden Ampel-Regierung beflügelt die Anteilsscheine. Vor allem aus diesen Gründen können die beiden Großbanken aufatmen.So werde es kein in der Finanz- und Versicherungsbranche befürchtetes Verbot von Provisionen in der Anlageberatung geben, sagte ein Branchenexperte. "Das heißt, Banken können weiterhin Gebühren von Vermögensverwaltern etc. erhalten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...