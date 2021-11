Frankfurt (www.fondscheck.de) - ETF-Anleger lassen sich von den aktuellen Kursverlusten an der Börse nicht so schnell abschrecken, so die Deutsche Börse AG."Größere Trades sehen wir nicht", stelle Carsten Schröder von Société Générale fest. Es sei auch eher ruhig. "Der Thanksgiving-Feiertag in den USA am Donnerstag macht sich bemerkbar." Hubert Heuclin von BNP Paribas melde noch hohe Zuflüsse in Aktien-ETFs, "wie immer in den vergangenen zwölf Monaten". Der DAX sei am 23. November wieder unter die 16.000 Punkte-Marke gefallen. Am Dienstmorgen habe der Index bei 15.921 Zählern gestanden, rund 300 Punkte unter dem Allzeithoch vergangene Woche. ...

