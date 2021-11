Berlin (ots) -+++ Neue myToys-Filiale in München +++ Store-Eröffnung mit zahlreichen Aktionen und Angeboten +++ Ausbau des Stationärgeschäfts in ganz DeutschlandMit zahlreichen Aktionen und Angeboten eröffnet myToys am 2. Dezember seinen neuen Store in den Riem Arcaden (Willy-Brandt-Platz 5) in München. Auf rund 470 Quadratmetern finden Kund*innen im neuen Ladengeschäft des führenden Online-Shops für Family-Shopping zukünftig Spielzeug, Spiele, alles für die nächste Kinderparty und vieles mehr.Einschließlich der neuen Filiale in München betreibt myToys inzwischen 19 stationäre Geschäfte in ganz Deutschland, die das Online-Shoppingangebot auf myToys.de optimal ergänzen."Mein Team und ich warten schon gespannt auf die Eröffnung am 2. Dezember. Wir haben viele tolle Aktionen für unsere Kundinnen und Kunden in München und Umgebung geplant und freuen uns, wenn wir rechtzeitig zum Fest den ein oder anderen Wunschzettel wahr machen können. Kinder dürfen sich u.a. auf Zuckerwatte, ein Glücksrad und unseren lebensgroßen myToys-Drachen freuen", so Filialleiter Philipp Sarnes.Mit dem sogenannten "Click & Collect"-Service steht den Kund*innen direkt vor Ort auch die gesamte Produktpalette des myToys Online-Shops zur Verfügung. Bestellungen werden bequem nach Hause oder in die myToys-Filiale geliefert.myToys gehört zu den ersten Online-Pure-Playern, die den Sprung in das stationäre Umfeld wagten - und das sehr erfolgreich. Bereits 2006 eröffnete myToys seine ersten Filialen und zählt damit zu den Pionieren im kanalübergreifenden Handel. Zukünftig soll das Filialnetz weiter ausgebaut werden.Über die MYTOYS GROUPDie MYTOYS GROUP ist der führende Online-Händler für Family-Shopping in Deutschland. Zur mehrfach ausgezeichneten Markenfamilie, die im Geschäftsjahr 2020/21 einen Gesamtumsatz von rund 894 Mio. Euro erwirtschaftet hat, gehören die Shopping-Angebote von myToys, limango, mirapodo und yomonda. Seit 2017 baut die MYTOYS GROUP ihr Partnerprogramm signifikant aus, mit dem Ziel, ihre Marktposition weiter zu festigen und zur zentralen Shopping-Plattform für die ganze Familie zu werden. Unter der Marke myToys betreibt die Unternehmensgruppe seit 1999 den Nr. 1 Online-Shop für Spielzeug und Produkte rund ums Kind in Deutschland sowie 19 gleichnamige Filialen und ist damit einer der führenden Multichannel-Anbieter für Kindersortimente im deutschsprachigen Raum. Seit 2013 gehören der Online-Schuhshop mirapodo sowie der Shopping-Club limango zur Markenfamilie. 2016 ging der Home & Living-Shop yomonda online. Die MYTOYS GROUP ist ein Unternehmen der Otto Group und beschäftigt derzeit über 2.000 Mitarbeiter*innen.Pressekontakt:Unternehmenskommunikation MYTOYS GROUPKatrin SchäkelE-Mail: katrin.schaekel@myToys.deTel.: 030-726201-188Original-Content von: myToys.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8912/5082916