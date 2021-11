Unterföhring (ots) -- Mit "Dune" (https://www.sky.de/film/dune) startet der nächste brandaktuelle Topfilm von Warner Bros. bei Sky Cinema- Denis Villeneuves epische Bestseller-Verfilmung u.a. mit Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya und Jason Momoa in den Hauptrollen am 26. Dezember als exklusive TV-Premiere- Der Hit mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und Dolby Atmos auf Deutsch und Englisch sowie auch mit Sky Ticket auf Abruf verfügbarUnterföhring, 25. November 2021 - Zu Weihnachten präsentiert Sky allen Filmfans einen weiteren brandaktuellen Blockbuster: Das bildgewaltige Sci-Fi-Epos "Dune" (https://www.sky.de/film/dune) von Denis Villeneuve wird bereits am 26. Dezember bei Sky seine exklusive TV-Premiere feiern. Der von Fans und Kritik gefeierte Film mit Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa und vielen weiteren top Stars läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q auch in UHD und Dolby Atmos in Deutsch und Englisch jederzeit abgerufen sowie mit Sky Ticket auch gestreamt werden.Über "Dune""Dune" erzählt die packende Geschichte des brillanten jungen Helden Paul Atreides, dem das Schicksal eine Rolle vorherbestimmt hat, von der er niemals geträumt hätte. Um die Zukunft seiner Familie und seines gesamten Volkes zu sichern, muss Paul auf den gefährlichsten Planeten des Universums reisen. Nur auf dieser Welt existiert ein wertvoller Rohstoff, der es der Menschheit ermöglichen könnte, ihr vollständiges geistiges Potenzial auszuschöpfen. Doch finstere Mächte wollen die Kontrolle über die kostbare Substanz an sich reißen. Es entbrennt ein erbitterter Kampf, den nur diejenigen überleben werden, die ihre eigenen Ängste besiegen.Facts:Originaltitel: "Dune". Regie: Denis Villeneuve Drebuch: Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Eric Roth nach dem Roman von Frank Herbert. Darsteller: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Jason Momoa und Javier Bardem. Länge: 156 Min.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5082936