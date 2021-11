Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag klar im Plus gezeigt. Gegen 14.10 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX mit plus 0,37 Prozent bei 3.788,50 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen wird eine freundliche Tendenz aufgewiesen. Wegen des US-Feiertages "Thanksgiving" und der deswegen geschlossenen Wall Street fehlen international die klaren Impulse.In Wien stehen die Aktien der Energieversorger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...