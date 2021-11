Die Analysten von SRC Research sind weiter bullish auf CA Immo und UBM, die beide jüngst ihre Zahlen präsentiert haben. Die CA Immo wird weiter mit Buy und Kursziel 42,0 Euro ein. "Die Gesellschaft wusste mit guten Neunmonatsergebnissen zu überzeugen", so die Analysten. Auch bei UBM sind die SRC-Analysten nach Zahlenvorlage weiter positiv gestimmt. Sie gehen davon aus, dass das 4. Quartal ebenfalls gut ausfallen sollte und glauben, dass in den kommenden Wochen noch über weitere Verkäufe berichtet werden kann, und dass es auch auf der Ankaufsseite zeitnah noch eine größere Transaktion geben könnte. Die Bilanz des Unternehmens stehe dem weiteren Wachstum jedenfalls nicht im Wege, so die Analysten. Beim Timber Pioneers, bei dem in den vergangenen ...

