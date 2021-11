Aktienrente, erneuerbare Energien, Kohleausstieg, Mindestlohn - der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP setzt ambitionierte Ziele für die Wirtschaft. Wie reagieren die Kapitalmärkte? Das sagen Experten.Voraussichtlich in der übernächsten Woche will der Bundestag Olaf Scholz zum Kanzler wählen. Seinen bisherigen Posten als Finanzminister gibt er dann an FDP-Chef Christian Lindner ab. Der Koalitionsvertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...