Bil Gates empfiehlt einige Bücher für die Winterzeit. Dieses Mal handelt es sich im Wesentlichen um Romane, die teils jedoch einen harten Technikeinschlag aufweisen. Wer noch Lektüre für den Techie in der Familie sucht, kann bei einigen der folgenden Empfehlungen des Microsoft-Gründers und Milliardärs Bill Gates sicherlich fündig werden. Aber auch an die melancholischen Feingeister, die sich mit englischen Dramen befassen, ist gedacht. Sogar zwei Fachbücher sind dabei. Die sind indes beide so locker geschrieben, dass sie fast als Romane durchgehen könnten. ...

