Nach fünf Handelstagen Minus in Folge zeigte der DAX am Donnerstag Stabilisierungstendenzen. Der Index eröffnete dabei ebenso freundlich wie am Mittwoch, doch gab diese Anfangsgewinne schnell wieder ab. Die gestern anvisierte Entscheidung an der Trendlinie wurde nicht getriggert (Rückblick): DAX-Abwärtstrend heute im Fokus Im weiteren Handelsverlauf zeigte der Index immer ...

