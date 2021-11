Zuwächse gab es gestern auch für den heimischen Markt, der ATX konnte um 0,4% vorrücken, wenngleich auch in Wien der Handel auf Grund des US-Feiertages eher zurückhaltend und von geringen Umsätzen gekennzeichnet war. Stark waren auch am heimischen Markt die Versorger, die von der positiven europaweiten Sektorstimmung profitieren konnten, EVN verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 4,7%, für Verbund ging es um 2,2% nach oben. Ansonsten standen die Ergebnisvorlagen einiger Unternehmen im Mittelpunkt des Interesses, der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann erzielte in den ersten drei Quartalen des Jahres einen Nettogewinn von 8,9 Millionen Euro, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 21,3 Millionen Euro erwirtschaftet worden war, obwohl diese ...

