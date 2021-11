Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist es zu einer Erholung gekommen, die sich im asiatischen Handel aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Risikoaversion fortgesetzt hat, so die Analysten der Helaba.Damit ende die jüngst erfolgte Versteilung der Bundkurve, während es in den USA aufgrund der erwarteten Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr 2022 zu einer deutlichen Verflachung gekommen sei. Der Einfluss der US-Märkte dürfte auch heute begrenzt sein. Wichtige Datenveröffentlichungen gebe es dort nicht und am Tag nach Thanksgiving schließe der US-Rentenmarkt früher. ...

