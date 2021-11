Hamburg (ots) -Hamburger Forschungsinstitut mit neuer Professur Tropenmedizin und Schwerpunkt Implementierungsforschung - Kontrast Personalberatung unterstützt bei der BesetzungDas Forschungsinstitut aus Hamburg wird die Abteilung Implementierungsforschung etablieren und mit der neuen Professur Tropenmedizin (https://www.kontrast-consulting.de/stelle/stellenausschreibung-professur-medizin/1188/) eine neue international besetzte Sektion aufbauen, die krankheitsübergreifend und multidisziplinär forschen soll.Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Wissenschaftsakademien als äußerst relevant erachtete Implementierungsforschung ist von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Bekämpfung und Ausrottung von Krankheiten. Diese Forschung wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den Wissenschaftsakademien als äußerst relevant für die erfolgreiche Bekämpfung und Ausrottung von Krankheiten erachtet.Schwerpunkt systematische und empirische UntersuchungDaher wird der Forschungsschwerpunkt dieser Professur die systematische und empirische Untersuchung von Interventionen und Umsetzungsmaßnahmen zur Bekämpfung von armutsbedingten und vernachlässigten Krankheiten und neu auftretenden Infektionen sein.Die Professur wird die bundesweit einmalige Kombination aus speziellen Infrastrukturen, international anerkannten Forschungs- und Versorgungsleistungen am Institut sowie die langjährigen Erfahrungen mit Einsätzen in betroffenen Ländern und verlässlichen Kooperationspartnern vor Ort als Basis für die Etablierung von Implementierungsforschung nutzen und ausbauen.Darüber hinaus soll die Professur die Verbindung zu der WHO und den internationalen Wissenschaftsakademien stärken und ein wichtiger Pfeiler der Strategie des Sonderprogrammes der UNICEF, UNDP und der Weltbank zur Erforschung von Tropenkrankheiten stärken.Forschungsmittel für Professur freigegebenLangfristig will das Hamburger Forschungsinstitut die Aufgabe des Kollaboratoriumszentrums Implementierungsforschung übernehmen - die Forschungsmittel sind bereits freigegeben.Aktuell beschäftigt sich das Institut um das Einwerben von global agierenden Experten mit Stärken in der wissenschaftlichen Publikations- und Anwendungsforschung aus dem internationalen Umfeld. Als Unterstützung bei der aktiven Einwerbung wurde die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg - Headhunting-Experte im Bereich Forschung, Bildung und Lehre (https://www.kontrast-consulting.de/headhunter-forschung-bildung/) - beauftragt.Die Kandidat:innen für die Vakanz müssen ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen können - idealerweise in der Humanmedizin. Wünschenswert sind darüber hinaus Zusatzqualifikationen im Bereich Epidemiologie, klinische Forschung und Gesundheitssystemforschung. Zudem müssen für die Professur der Tropenmedizin eine qualifizierte Promotion sowie die pädagogische Eignung für die Lehre an einer Hochschule in Form einer Habilitation vorliegen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0Fax +49 (0)40 76 79 305 - 41E-Mail oliver.kutz@kontrast-consulting.dehttps://www.kontrast-consulting.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5083447