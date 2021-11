Den Ausbruch auf neue Höchststände hat der DAX in der zweiten Novemberhälfte nicht bestätigen können. Wegen der aktuellen Coronaentwicklung nimmt die Korrektur jetzt Fahrt auf. Wie weit geht es runter? In den letzten Wochen hat sich die Coronalage in Deutschland und Europa wieder deutlich verschlechtert, ein Lockdown zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ist zumindest regional wieder ein Thema. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...