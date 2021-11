DJ Aequita erwirbt Mercedes-Benz Minibus GmbH

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aequita SE & Co. KGaA erwirbt die Mercedes-Benz Minibus GmbH von Daimler Buses. Ein entsprechender Kaufvertrag sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Die Mercedes-Benz Minibus GmbH beschäftigt an ihrem Sitz in Dortmund rund 240 Mitarbeiter. Das Unternehmen stellt auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter Minibusse von 3,5 bis 6,8 Tonnen für den ÖPNV und den individuellen Reiseverkehr her. Die gesamte Wertschöpfung von der Entwicklung bis zur industriellen Produktion wird hierfür abgedeckt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

