SK On hat in Südkorea einen Batteriediagnose-Service gestartet, der auf der Entwicklung einer Technologie basiert, die es Fahrern ermöglicht, den Batteriestatus ihrer Elektrofahrzeuge selbst zu überprüfen. Derzeit handelt es sich aber nur um ein Pilotprojekt. Dabei setzt SK On auf eine selbst entwickelte künstliche Intelligenz namens BaaS AI (Battery as a Service Artificial Intelligence), um fortlaufend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...