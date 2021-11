MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie des Düngerherstellers K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die von der Finanzaufsicht Bafin beauftragte Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) sehe keine Notwendigkeit weiterer Wertanpassungen in der Bilanz für 2019 sowie das erste Halbjahr 2020, was positiv sei, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings hätten die Prüfer auch einige Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften festgestellt, die eine Strafe nach sich ziehen und an der Reputation von K+S nagen könnten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 08:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

