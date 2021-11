Unterföhring (ots) -- FC Liverpool - FC Southampton am Samstag ab 15.50 Uhr auf Sky Sport 1- Das "Match of the Week" an der Stamford Bridge ab 17.00 Uhr mit Sky Experte Rene Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld- Sky zeigt am Wochenende sowie am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag alle zwanzig Spiele des 13. und 14. Spieltags der Premier League in voller Länge, siebzehn davon live, unter anderem das Debüt von Ralf Rangnick bei Manchester United gegen Arsenal London- Merseyside Derby FC Everton - FC Liverpool am Mittwoch im "Match of the Week" ab 20.00 Uhr- "Box2Box - Dein Rückblick": mit Toni Tomic immer montags um 16.00 Uhr auf Sky Sport News- Die Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082) live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring, 26. November 2021 - Rund einen Monat vor Weihnachten stehen in der Premier League bereits jetzt Festtage an. Aufgrund der englischen Woche zeigt Sky am Wochenende sowie am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag alle zwanzig Spiele des 13. und 14. Spieltags in voller Länge, siebzehn davon live.Erstes großes Highlight ist am Sonntag das "Match of the Week" zwischen dem FC Chelsea und Manchester United. Nach der blamablen 1:4-Niederlage beim FC Watford musste Trainer Ole Gunnar Solskjaer seinen Posten bei ManUnited räumen, unter der Woche gelang mit dem bisherigen Co-Trainer Michael Carrick jedoch ein 2:0-Auswärtssieg bei Villarreal in der Champions League. Jene Aufbruchstimmung Manchesters möchte Tabellenführer Chelsea jedoch sofort im Keim ersticken. Die Elf um Thomas Tuchel liegt aktuell drei Punkte vor Manchester City, das mit Gegner West Ham United ebenfalls eine schwierige Aufgabe vor der Brust hat.Beide Partien zeigt Sky am Sonntag live auf Sky Sport 1. Das "Match of the Week" können Sky Q Kunden zusätzlich in UHD genießen, zu dem Sky Experte Rene Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld ab 17.00 Uhr begrüßen.Merseyside Derby am Mittwoch, Rangnick-Debüt am Donnerstag gegen ArsenalBereits am Mittwoch folgt das nächste "Match of the Week". Dann steht im Goodison Park das Merseyside Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool an. Florian Schmidt-Sommerfeld, Rene Adler und Raphael Honigstein heißen die Sky Zuschauer ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 1 willkommen. Das Spiel wird ebenso wie tags darauf das Debüt von Interimscoach Ralf Rangnick bei Manchester United gegen den FC Arsenal zusätzlich auf Sky Sport UHD übertragen (ab 21.00 Uhr)."Box2Box - Dein Rückblick" immer montags auf Sky Sport NewsImmer montags im Anschluss an den Spieltag in England meldet sich Moderator Toni Tomic mit "Box2Box - Dein Rückblick". Die halbstündige Sendung wird um 16.00 auf Sky Sport News ausgestrahlt und lässt den zurückliegenden Spieltag auf der Insel Revue passieren. Auf Sky Sport 1 wird "Box2Box" in der Regel um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in DeutschlandSky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen der Premier League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (https://www.sky.de/) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Die Premier League mit Sky TicketMit Sky Ticket (https://www.skyticket.de/) können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.Der 13. und 14. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Samstag:13.20 Uhr: FC Arsenal - Newcastle United live auf Sky Sport 115.50 Uhr: FC Liverpool - FC Southampton live auf Sky Sport 115.50 Uhr: Crystal Palace - Aston Villa live auf Sky Sport 918.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - Leeds United live auf Sky Sport 120.30 Uhr: Highlights Samstag auf Sky Sport 121.00 Uhr: Norwich City - Wolverhampton Wanderers zeitversetzt auf Sky Sport 2Sonntag:14.50 Uhr: Manchester City - West Ham United live auf Sky Sport 114.50 Uhr: FC Burnley - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 717.00 Uhr: "Match of the Week": FC Chelsea - Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD19.30 Uhr: "What a strike!" - die Highlight-Show live auf Sky Sport 120.15 Uhr: Leicester City - FC Watford zeitversetzt auf Sky Sport 120.30 Uhr: Highlights Sonntag auf Sky Sport News23.00 Uhr: FC Brentford - FC Everton zeitversetzt auf Sky Sport 2Montag:16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" auf Sky Sport NewsDienstag:20.20 Uhr: Newcastle United - Norwich City live auf Sky Sport 121.05 Uhr: Leeds United - Crystal Palace live auf Sky Sport 2Mittwoch:20.00 Uhr: "Match of the Week": FC Everton - FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD20.00 Uhr: FC Watford - FC Chelsea live auf Sky Sport 220.00 Uhr: West Ham United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 320.00 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Burnley live auf Sky Sport 420.00 Uhr: FC Southampton - Leicester City live auf Sky Sport 520.00 Uhr: Aston Villa - Manchester City live auf Sky Sport 623.15 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport 1Donnerstag:20.20 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Brentford live auf Sky Sport 521.00 Uhr: Manchester United - FC Arsenal live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD23.15 Uhr: Highlights Donnerstag auf Sky Sport 1Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5083690