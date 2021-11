London (www.anleihencheck.de) - Die von US-Präsident Joe Biden angekündigte zweite Amtszeit von FED-Chef Jerome Powell hat in den vergangenen Tagen zu einem Anstieg der kurzfristigen US-Renditen geführt, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Durch die jüngsten Meldungen einer neuen Virusvariante in Südafrika, die sich offenbar schnell ausbreite, sei der Anstieg über Nacht an den von dünnem Geschäft geprägten Thanksgiving-Märkten wieder zunichte gemacht worden. Angesichts der nach wie vor robusten Wirtschaftsdaten und des verstärkten politischen Fokus auf die Inflation würden die Experten es für wahrscheinlich halten, dass die FED auf ihrer Dezember-Sitzung eine Beschleunigung des Taperings ankündigen werde. ...

