Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Über 92 % Schutz für das gesamte Ärzteteam bei durchleuchtungsbasierten VerfahrenRadiaction Medical ("Radiaction"), ein Unternehmen für medizinische Geräte, startet seinen Betrieb in den USA mit einer ersten Demonstration seiner innovativen Strahlenschutzlösung, die ganze medizinische Teams vor Streustrahlung in Interventionssuiten schützt.Radiaction wird auf der Jahreskonferenz der Radiological Society of North America ("RSNA") vom 28. November bis 2. Dezember 2021 im McCormick Place, Chicago, am Stand Nr. 6949 vertreten sein. Besucher sind herzlich eingeladen, sich über die Technologie und ihre Vorteile zu informieren, eine Live-Demonstration und eine interaktive Multimedia-Präsentation zu sehen.Radiaction revolutioniert den Strahlenschutz, indem es die einzige Lösung auf den Markt bringt, die dem gesamten medizinischen Personal während durchleuchtungsgeführter Verfahren einen Ganzkörperschutz bietet, ohne den Arbeitsablauf zu beeinträchtigen. Klinische Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass die Streustrahlung im gesamten Raum bei interventionellen kardiologischen Eingriffen um 91 % und bei elektrophysiologischen Eingriffen um 93 % reduziert werden konnte. Insbesondere die Strahlenbelastung des Kopfes, der bei den üblichen Geräten ungeschützt ist, wird durch das System nahezu eliminiert.Das am C-Bogen montierte System kapselt den Bildgebungsstrahl ein und blockiert die Streustrahlung an ihrem Ursprung. Das System dient der Nachrüstung vorhandener feststehender C-Bögen und ist für den Einsatz in Labors der interventionellen Kardiologie, Elektrophysiologie und interventionellen Radiologie vorgesehen, wo die Ärzte der höchsten Strahlenbelastung ausgesetzt sind."Wir freuen uns sehr über den Eintritt in den US-Markt", sagt Jonathan Yifat, CEO von Radiaction. "In Florida wird ein Demonstrationszentrum errichtet, das es Partnern und Ärzten ermöglicht, mit dem System zu arbeiten und seine nahtlose Integration in den klinischen Arbeitsablauf zu bewerten. Wir sind sehr ermutigt durch das Feedback der ersten Anwender, Pipeline-Zentren und Kunden und freuen uns darauf, das Paradigma des Schutzes für das medizinische Team während durchleuchtungsbasierter Verfahren zu ändern."Informationen zu Radiaction:Das von Dr. Amir Belson gegründete Unternehmen Radiaction mit Sitz in Tel Aviv, Israel, hat ein Strahlenschutzsystem entwickelt, das eine strahlensichere Umgebung für das gesamte Gesundheitsteam bietet. Es revolutioniert den Strahlenschutz, indem es dem gesamten medizinischen Personal bei durchleuchtungsgeführten Verfahren einen Ganzkörperschutz bietet. Auf dem C-Bogen platziert, kapselt es den Bildgebungsstrahl ein und blockiert die Streustrahlung an ihrem Ursprung, was einen Paradigmenwechsel im Strahlenschutz des medizinischen Personals darstellt.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Radiaction unter www.radiactionmedical.com oder kontaktieren Sie Jonathan Yifat, CEO, E-Mail: Jonathan@radiactionmedical.comOriginal-Content von: RadiAction Medical Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157537/5083766