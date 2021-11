München (ots) -Manuel Kröger unterstützt als Schreibberater Studierende beim Erstellen ihrer akademischen Abschlussarbeit. Dafür bietet er ihnen ein professionelles Coaching, das es den Autoren ermöglicht, ihre Arbeit innerhalb von sechs Wochen fertigzustellen. Die intensive Betreuung stellt sicher, dass die Note am Ende zwischen 1,0 und 2,3 liegen wird, so Kröger. Zudem unterstützt er Experten, Coaches und Berater dabei, ihr Expertenwissen in einem Sachbuch zu verfassen.Die Schreibberatung für StudierendeOb Betriebswirtschaft, Gartenbau oder Kinderpsychologie - um eine Bachelorarbeit kommt beim Studium niemand herum. Ist der Bachelor geschafft, steht das Masterstudium an, das wiederum eine Abschlussarbeit erfordert. Natürlich sammelt ein Student während seines Studiums eine enorme Menge an Wissen, die es ihm ermöglichen sollte, eine Abschlussarbeit zu bewältigen. Die Schwierigkeit liegt für die meisten allerdings nicht in einem Mangel an Wissen, sondern in der Fähigkeit, dieses Wissen in eine Struktur zu bringen, die es für einen Außenstehenden nachvollziehbar macht.Schreiben kann man lernenDie Grundlagen, die man dafür benötigt, werden in der Schule kaum gelehrt, aber auch im Studium ist das wissenschaftliche Schreiben meist höchstens Thema für ein Tutorium. So kann es nicht verwundern, dass Studierende Ängste entwickeln, wenn es um ihre Abschlussarbeit geht. Was ihnen im Kopf klar zu sein scheint, lässt sich offenbar nicht einfach in einen Text umsetzen. Dabei ist Schreiben eine Technik, die man lernen kann. Für viele, die unsicher sind, dürfte eine Schreibberatung die Lösung sein. Manuel Kröger bietet eine solche Beratung an.Die Schreibberatung bei Manuel KrögerKonkret handelt es sich um eine intensive tägliche Betreuung durch qualifizierte Coaches und Lektoren, mit deren Hilfe die Studenten durch den gesamten Schreibprozess geführt werden. Die Basis für den Erfolg macht eine systematische Herangehensweise aus. Wer einen Plan hat und ihn strikt befolgt, wird bald die ersten Fortschritte sehen. Das wiederum steigert die Motivation. Mit dem Team um Manuel Kröger an der Seite gelingt der Einstieg in die Abschlussarbeit leicht. Die Qualität von Forschung und Text erhöht sich, während der Zeitaufwand sinkt. "Wissenschaftliches Schreiben ist die Antwort auf eine präzise Forschungsfrage", erklärt Manuel Kröger."Es geht zunächst um Recherche und die Anwendung akzeptierter Methoden. Die Ergebnisse müssen dann aber in einer sinnvoll strukturierten Gliederung präsentiert werden. Dabei sollte man die Notwendigkeit eines Austausches mit anderen nicht unterschätzen. Unsere Schreibberatung ist deshalb zum einen ein Training, zum anderen bringen wir unsere Klienten durch sachliche und profunde Kritik auf den richtigen Weg", führt er fort.Die 5-Phasen-StrategieDie Grundlage für Manuel Krögers erfolgreiches Coaching bildet die von ihm entwickelte 5-Phasen-Strategie. Es handelt sich dabei um einen Kreisprozess, bei dem die ersten vier Phasen mehrmals wiederholt werden, während die fünfte Phase den Abschluss darstellt. Phase eins ist die Orientierungsphase, in der das Thema gefunden wird, die Forschungsfrage also, das Forschungsproblem, das Forschungsziel. Dem folgt die Planungsphase, bei der Methoden festgelegt und ein Zeitplan erstellt werden. Außerdem werden hier mögliche Mindset-Blockaden herausgearbeitet und aufgelöst, die die Umsetzung verhindern. Schreibstrategien, körperliche Übungen und Meditation erhöhen die Schreibperformance der Teilnehmer.Die nächste Phase dreht sich um das Sammeln und Strukturieren: Man trägt Ideen zusammen, sammelt Literatur und anderes Material und macht sich Gedanken über die einzelnen Punkte der Gliederung. Im Anschluss muss all das in eine sinnvolle Anordnung gebracht werden.Mit der fünften Phase beginnt das forschende Schreiben entlang der gefundenen Struktur, wobei gleichzeitig eine Überarbeitung einsetzt. Man schaut also immer wieder, ob sich das Forschungsziel aufrechterhalten lässt und ob Methoden und Zeitplan noch passen. Man fragt sich auch, ob neue Ideen oder neues Material benötigt werden. Ist das der Fall, muss neu strukturiert und neu geschrieben werden. Dann beginnt alles von vorn, bis man feststellt, dass der Inhalt gut ist. Am Ende der fünften Phase steht schließlich die Abgabe der fertigen Arbeit.Die systematische und zielgerichtete Vorgehensweise hat den großen Vorteil, dass man immer weiß, wo man gerade steht. Der rote Faden zieht sich durch die Arbeitsweise und durch die Arbeit. So erreichen die Klienten von Manuel Kröger mit dieser hocheffizienten Arbeitsweise eine hohe wissenschaftliche Qualität.Weitere Angebote des SchreibtrainersFür die Zukunft hat Manuel Kröger ein weiteres Angebot geplant: Neben der Schreibberatung für Studierende arbeitet Manuel Kröger zusätzlich an einem Sachbuch-Coaching für Experten, Coaches und Berater. Bereits seit dem Jahr 2017 begleitet Kröger Menschen dabei, Bücher zu schreiben - unter anderem Sachbücher, Ratgeber und Biografien. Diese Dienstleistung wird aktuell weiterentwickelt. Das Ziel des Sachbuch-Coachings ist es, Coaches, Experten und Beratern dabei zu helfen, ihr Expertenwissen in Form eines Buches niederzuschreiben und es als Sachbuch oder Ratgeber zu publizieren. So können die Klienten sich mithilfe des Buches am Markt positionieren, werden dadurch für Interessenten sichtbarer und das Vertrauen in sie wird erhöht. Zudem können sie sich mithilfe des Buches deutlich von der Konkurrenz abgrenzen."An den bisherigen Klienten konnte ich eine interessante Entwicklung beobachten: Durch die intensive Arbeit am Buch wurden sich die Experten bewusster über sich selbst und ihre Dienstleistung: Sie lernten ihre eigenen Stärken und die Vorteile ihrer Arbeit kennen, da dies im Buch deutlich kommuniziert werden muss. So nehmen sie aus der Zusammenarbeit mit uns mehr als nur das Buch mit", erklärt Manuel Kröger. Mit der Positionierung am Markt lernt der Autor zudem seine Zielgruppe besser kennen, da das Buch bereits von Beginn an mit einem Marketingaspekt formuliert wird. Das führt schlussendlich zu mehr Interessenten, die leichter zu überzeugen sind, da sie schneller Vertrauen fassen und auch bereit sind, zu höheren Preisen zu kaufen. Neben dem Schreiben des Buches begleitet das Team um Manuel Kröger die Klienten auch dabei, das Layout zu gestalten, das Buch zu designen, zu verlegen und auch zu vermarkten.Neben diesen beiden Möglichkeiten bietet Manuel Kröger auch die Dienstleistung Done4You an. Dabei wird ein Buch für Firmen, Agenturen oder Dienstleister geschrieben, die sich damit selbst vermarkten oder das Buch als Kundengeschenk verwenden wollen. Zudem verspüren auch sie alle weiteren Vorteile, die für Experten, Coaches und Berater gelten: Eine klarere Positionierung, ein schärferes Verständnis der eigenen Dienstleistung und Zielgruppe, eine höhere Sichtbarkeit am Markt und mehr Interessenten, die bereits mit stärkerer Kaufbereitschaft anfragen.Pressekontakt:Schreibberatung MünchenManuel Krögerkontakt@schreibberatung-muenchen.deOriginal-Content von: Schreibberatung München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160272/5083819