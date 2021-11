Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77,51 US-Dollar. Das waren 4,71 Dollar weniger als am Vortag.New York - Corona-Ängste haben die Ölpreise am Freitag stark belastet. Marktbeobachter nannten die hohe Unsicherheit wegen einer neuen und möglicherweise gefährlichicheren Variante des Coronavirus als Grund. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch US-Erdöl gaben um jeweils mehr als fünf Prozent nach und fielen auf zweimonatige Tiefstände. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte...

