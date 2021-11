Pfizer 5.69% tmaster1580 (PECCATUM): Als Ausgleich für die "bösen" Trades als Ausgleich Pitzer nachgekauft. Die Impfung wird noch zur wichtigen Maßnahme für alle, um die derzeitige Situation in Grenzen zu halten und ein geregeltes Alltagsleben wieder herzustellen. (26.11. 12:35) >> mehr comments zu Pfizer: www.boerse-social.com/launch/aktie/pfizer_inc Lufthansa -10.66% tmaster1580 (PECCATUM): Und noch schnell in die Covid-angst des heutigen Tages. Ja, die Situation ist dramatisch. Umso mehr wird die Sehnsucht nach Freiheit, Urlaub und Wegsein von zu Hause durchschlagen. Daher noch schnell Touristik ins Portfolio (Flughäfen, Reise und Airlines). In dieser Zeit eine völlig dekadente Entscheidung. (26.11. 12:31) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...