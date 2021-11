Der niederländische Sharing-Anbieter Dott hat seine neuen E-Bikes vorgestellt, von denen die ersten nun auch auf Kölns Straßen verfügbar sind. Bis Ende des Jahres werden 1.200 E-Bikes in der Stadt und mehrere Tausend in ganz Europa im Einsatz sein. Zusätzlich zur Markteinführung in Köln werden die E-Bikes - neben anderen europäischen Städten - auch in Mailand, Brüssel und London erhältlich sein. Bereits ...

