Zusammenarbeit mit DC bringt den Kultbösewicht in das enorm beliebte Strategiespiel ein

FunPlus, ein führender Entwickler und Publisher von Handyspielen, sowie das dazugehörige KingsGroup-Studio begrüßen heute den DC-Kultbösewicht Joker als neue Spielfigur in dem kostenlosen Strategiespiel State of Survival, das auf iOS und Android erhältlich ist. Unter Lizenz von Warner Bros. Interactive Entertainment und im Auftrag von DC erhalten alle Spieler, welche die mitreißende Story-Kampagne abschließen, ein begrenztes Zeitfenster, um den Joker dauerhaft für sich freizuschalten.

THE JOKER ARRIVES TODAY IN FUNPLUS' STATE OF SURVIVAL. DC Collaboration Brings Iconic Super-Villain to the Massively Popular Strategy Game (Graphic: Business Wire)

Als einer der bekanntesten Bösewichte der Popkultur gibt der Joker seinen Einstand in State of Survival und sorgt bei Gamern und Liebhabern der Figur für eine ereignisreiche Kampagne mit Zombies und seinem berüchtigten wahnwitzigen Verhalten, sodass das Strategiespiel einen absolut einzigartigen Ablauf haben wird.

"Bei FunPlus sind wir stolz auf den Erfolg von ‚State of Survival' und den Anklang, den das Spiel bei anderen Marken im Unterhaltungsbereich findet. Da unsere Zusammenarbeit mit ‚The Walking Dead' von AMC zu Ende geht, freuen wir uns besonders auf die Eingliederung des Jokers von DC, einer der beliebtesten Figuren im Unterhaltungssektor", so Chris Petrovic, Chief Business Officer von FunPlus. "Wir sind sehr gespannt auf diese neue Kampagne und fordern die Fans des Jokers auf, sich noch heute auf "State of Survival" einzulassen!"

Einen Vorgeschmack auf den Joker und einen flüchtigen Einblick in die Spielhandlung erhalten Sie in Form eines kurzen Trailers hier

Weitere Informationen über DC finden Sie auf dccomics.com. Weitere Informationen zu FunPlus finden Sie auf http://www.funplus.com. Weitere Informationen über "State of Survival" finden Sie auf https://funplus.com/games/state-of-survival/.

HIER finden Sie einen Link zu diversen Aktivposten.

Über FunPlus

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen FunPlus ist ein hochkarätiger unabhängiger Spielentwickler und Publisher mit Hauptsitz in der Schweiz und Betriebstätigkeiten in China, Japan, Singapur, Spanien, Schweden, Russland und den USA.

Als Organisation, welche die weltbesten kreativen und vielfältigen Talente fördert und knapp 2000 Mitarbeiter beschäftigt, hat das Unternehmen Spiele entwickelt und herausgegeben, die in fast 70 Ländern auf Platz 1 gelangten, darunter "State of Survival", "King of Avalon" und "Guns of Glory".

Die Studios von FunPlus, zu denen KingsGroup, Puzala, Seven Games und Imagendary Studios gehören, fokussieren auf die Entwicklung einer einzigartigen Marke von innovativen Spielen für ein globales Publikum.

FunPlus ist Gründer von FPX (FunPlus Phoenix), einer der weltweit erfolgreichsten E-Sport-Organisationen, und der Weltmeister in "League of Legends" 2019.

Über Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertrieb von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter www.wbgames.com.

Über DC

DC ist einer der größten Publisher der Welt von Comics und Graphic Novels in englischer Sprache und die Heimat von einigen der legendärsten, markantesten Figuren, die je geschaffen wurden. Als kreative Einheit von WarnerMedia hat DC die Aufgabe, seine Storys und Figuren strategisch in Film, Fernsehen, Konsumgüter, Heimunterhaltung, interaktive Spiele und den digitalen Aboservice mit Portal für den Community-Dialog DC UNIVERSE INFINITE zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie auf dccomics.com und dcuniverseinfinite.com.

& DC Comics. © Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

