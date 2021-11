Brüssel - Die neue Corona-Variante B11529 ist bereits in Europa angekommen - ein Test in Belgien fiel positiv aus. Das bestätigte Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke am Freitagmittag.



"Vorsicht ist geboten, aber keine Panik", sagte er. Es ist der erste nachgewiesene Fall in Europa. Belgien hatte ebenfalls am Freitag eine Einreisesperre für Reisende aus Südafrika verhängt, die aber nicht für Belgier gilt. Die müssen zehn Tage in Quarantäne.



Deutschland hatte am Morgen Südafrika zum "Virusvariantengebiet" erklärt, was ebenfalls bedeutet, dass Fluggesellschaften ab der Nacht zu Samstag nur noch Deutsche nach Deutschland befördern dürfen, außerdem gelten 14 Tage Quarantäne für alle, auch für Geimpfte. Am Freitagmorgen landeten allerdings noch ungehindert zwei Maschinen aus Johannesburg und Kapstadt kommend in Frankfurt. In Hongkong und Israel waren zuvor bereits Infektionen mit der neuen Variante gefunden worden, bei Passagieren die aus Afrika kamen und sich in strenger Quarantäne befanden - die es hierzulande nicht gibt. Die neue Corona-Variante verbreitete sich zuletzt in Südafrika rasend schnell und hat "Delta" dort innerhalb weniger Wochen weitgehend verdrängt.



Ob die Impfstoffe gegen diese Variante wirken, ist noch unklar, und auch, wie gefährlich sie ist.

