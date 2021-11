Restaurants erhalten ein Guthaben in Höhe von 50 für die Veröffentlichung einer gesponserten Stellenanzeige auf der Plattform von Indeed

Indeed, das größte Job-Portal der Welt, und Quandoo, eine der weltweit am schnellsten wachsenden Plattformen für Restaurantreservierungen, geben heute ihre Partnerschaft bekannt, die sich die Unterstützung der Restaurantbranche in der gegenwärtigen Einstellungskrise zum Ziel gesetzt hat.

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten Restaurants ein Guthaben von 50 €, um eine gesponserte Stellenanzeige auf der Plattform von Indeed zu veröffentlichen. Gesponserte Stellenanzeigen erhalten eine optimale Sichtbarkeit und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Neueinstellungen.* Indeed und Quandoo hoffen, auf diese Weise Mitarbeiter mit den Restaurants in Verbindung zu bringen, wo sie am meisten gebraucht werden.

Arbeitgeber, die zum ersten Mal eine Stelle bei Indeed veröffentlichen, erhalten eine Gutschrift in Höhe von 50 auf ihr Konto. Damit haben sie die Möglichkeit, ihre Stellen zu sponsern und mehr Bewerber zu erreichen. Arbeitgeber in Deutschland können das Angebot hier in Anspruch nehmen.

"Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft. Es handelt sich um ein Thema, dem wir uns bei Quandoo sehr verbunden fühlen, da wir von unseren Partnern hören, wie schwierig es ist, Mitarbeiter zu finden. Deshalb möchten wir unseren Beitrag leisten, um die gesamte Branche auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Wir glauben, dass wir durch die Partnerschaft mit Indeed zur Lösung dieses ernsten Problems beitragen können", sagt Hidetaka Kawashima, CEO von Quandoo.

Der Hintergrund dieser Partnerschaft ist, dass die Restaurantbranche aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie einen erheblichen Personalmangel verzeichnet. Indeed Daten zeigen, dass es derzeit bereits 69 Prozent mehr offene Stellen in der Lebensmittelzubereitung und im Service gibt als vor der Pandemie.

Derek Diviney, VP Sales and Client Success EMEA bei der globalen Jobbörse Indeed, sagte: "Die Stellenausschreibungen im Lebensmittelsektor sind in den letzten Monaten rasant gestiegen und liegen jetzt deutlich über dem Niveau vor der Pandemie. Das Angebot an Arbeitsuchenden hat jedoch nicht mit der Nachfrage Schritt gehalten, sodass viele Arbeitgeber mit Engpässen konfrontiert sind. […] Es ist die Mission von Indeed, Menschen dabei zu helfen, Arbeit zu finden. Wir hoffen, dass unsere Partnerschaft mit Quandoo Restaurants auf der ganzen Welt helfen wird, schnell qualifizierte Kandidaten einzustellen, um der steigenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden."

Yuki Imai, Chief Supply Officer bei Quandoo, kommentiert: "Die Restaurantbranche hat in den letzten zwei Jahren eine äußerst herausfordernde Zeit erlebt. Wir haben erfahren, dass die Einstellung von Restaurantpersonal eines der wichtigsten Probleme ist, die gelöst werden müssen, damit sich die Branche vollständig von der COVID-19-Pandemie erholt. Wir freuen uns, diese Möglichkeit für Restaurants anbieten zu können, und arbeiten weiterhin an verschiedenen Lösungen und Dienstleistungen, um der Restaurantbranche dabei zu helfen, sich so schnell wie möglich zu regenerieren."

Diese Partnerschaft wurde am 1. Oktober 2021 in Großbritannien, Australien, Deutschland, Österreich und Italien gestartet.

Hinweise an die Redaktion:

*Global ist die Wahrscheinlichkeit, dass gesponserte Jobs zu einer Einstellung führen, 4,5-mal höher (Quelle: Indeed)

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen: Klicken Sie auf "Eine Stelle veröffentlichen" und melden Sie ein neues Arbeitgeber-Konto auf Indeed an. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, erhalten Arbeitgeber eine Gutschrift in Höhe von 50 auf ihr Konto, damit sie beginnen können, ihre Stellen zu sponsern.

Über Quandoo:

Quandoo wurde 2012 gegründet und ist eine der am schnellsten wachsenden Plattformen für Restaurantreservierungen weltweit. Mit Millionen von Plätzen in über 18.000 Restaurants bietet Quandoo den Gästen eine unübertroffene Auswahl an kulinarischen Erlebnissen. Es stellt Gastronomen auch das in der Branche führende Managementsystem für Reservierungen zur Verfügung, das sie dabei unterstützt, die Auslastung zu steigern und mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Quandoo wurde im März 2015 von Recruit Holdings übernommen mit über 45.000 Mitarbeitern und in mehr als 60 Ländern tätig und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter in 10 Ländern.

Über Indeed:

Mehr Menschen finden Jobs auf Indeed als an irgendeinem anderen Ort. Indeed ist das weltweit führende Job-Portal, das es Arbeitssuchenden ermöglicht, Millionen von Stellen im Internet oder auf Mobilgeräten in über 60 Ländern und 28 Sprachen zu suchen. Über 250 Millionen Menschen suchen jeden Monat nach Stellen, veröffentlichen Lebensläufe und recherchieren Unternehmen auf Indeed. Weitere Informationen finden Sie unter indeed.com.

