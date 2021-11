DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 27. November, und Montag, 29. November

=== S A M S T A G, 27. November 2021 14:30 DE/3. Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder (bis 28.11.), Potsdam M O N T A G, 29. November 2021 *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +5,6% gg Vj zuvor: +5,4% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 117,5 zuvor: 118,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +14,0 zuvor: +14,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,8 Vorabschätzung: -6,8 zuvor: -4,8 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an einer Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) *** 14:00 DE/Knorr-Bremse AG, Capital Markets Day (virtuell) *** 14:00 DE/Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj 18:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an einer Veranstaltung der Accademia Nazionale dei Lincei, Turin *** 21:00 US/Federal Reserve Bank of New York, Reden (virtuell) von Fed-Chairman Powell, New-York-Fed-Präsident Williams und BIZ-General-Manager Carstens zur Einführung des New York Innovation Center *** - DE/Stellenindex BA-X November *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg November - DE/Cancom SE, Capital Markets Day (virtuell) - SE/Parlament, erneute Abstimmung über die Ernennung von Andersson zur Ministerpräsidentin, Stockholm - CH/Weltgesundheitsorganisation (WHO), Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung zur Erörterung eines internationalen Gesundheitsvertrags (bis 1.12.), Genf ===

