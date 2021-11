Der Dow Jones Industrial sackt in den Anfangsminuten des verkürzten Handels um 2,14 Prozent auf 35 036,84 Punkte ab.New York - Ausgerechnet am «Black Friday» gibt es an den New Yorker Börsen auch kursmässig einen rabenschwarzen Tag. Die Furcht vor einer neuen Coronavirus-Variante, die zuvor schon die Börsen in Asien und Europa schwer belastete, zog im Frühhandel auch bei US-Aktien eine Verkaufswelle nach sich. Der Dow Jones Industrial sackte in den Anfangsminuten des verkürzten Handels um 2,14 Prozent auf 35...

