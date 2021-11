Die Aktie von Qiagen zieht am Freitag spürbar an. Grund dafür ist eine Meldung des Herstellers von PCR-Tests, dass seine Produkte auch nach dem Auftauchen einer neuen Corona-Variante beim Nachweis von SARS-CoV-2-Infektionen weiter zuverlässig funktionieren. An der Börse steuern die Papiere derweil auf ihr bisheriges Rekordhoch zu. Wie Qiagen am Freitag bestätigte, schlagen die Polymerase-Ketten-Reaktion(PCR)-Tests des Konzerns auch bei einer Infektion mit der neuen Corona-Variante B.1.1.529 zuverlässig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...