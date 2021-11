Die IPO-Euphorie um Rivian verfliegt zunehmend. Am Freitag rutscht die Aktie auf den tiefsten Stand seit dem Tag des Börsengangs vor zwei Wochen. Der E-Autobauer sah sich zuletzt einer Reihe von Negativmeldungen ausgesetzt und enttäuschte nun auch noch diejenigen, die eines seiner Modelle vorbestellt haben.Bereits am Mittwoch vor dem Feiertag in den USA hatte die Rivian-Aktie vier Prozent an Wert verloren. Am Freitagvormittag gab der Kurs in der Spitze sieben Prozent nach. Damit rissen die Papiere ...

