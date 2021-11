Baden-Baden (ots) -SWR2 präsentiert ab 29. November insgesamt 45 Absolvent:innen derSolistenklassen an den Musikhochschulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Einen Monat lang sind jeden Tag zum Abschluss des "SWR2 Mittagskonzerts" Aufnahmen von Musikerinnen und Musikern zu hören, die gerade ihr Konzertexamen abgelegt haben oder kurz davorstehen. Auf Grund der Pandemie hatten viele von ihnen nahezu keine Möglichkeiten, sich in Konzerten der Öffentlichkeit zu präsentieren und einen guten Einstieg ins Berufsleben zu finden. Den Auftakt machen drei junge Musiker:innen von der Freiburger Musikhochschule, die sich gerade aufs Solistenexamen vorbereiten: die Geigerin Rujin Min (29.11.), die Oboistin Yeeun Kim (30.11.) und der Schlagzeuger Yu-Chen Hsiao (1.12.). Danach heißt es "Hörbühne frei!" für Pinchas Adt (Violine) von der Karlsruher Musikhochschule (2.12.) und für den Organisten Marius Herb, Absolvent der Musikhochschule Mainz (3.12.). Die "Hörbühne Musikhochschule": im Radio vom 29. November bis 14. Januar, montags bis freitags gegen Ende des "SWR2 Mittagskonzerts" ab ca. 14:30 Uhr, und online unter SWR.li/musikabsolventen.Kulturinitiative in Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und dem Kultusministerium Rheinland-PfalzSWR2 Musikchef Martin Roth zu den Zielen dieser Kulturinitiative in Kooperation mit den staatlichen Musikhochschulen im Südwesten sowie mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und dem Kultusministerium Rheinland-Pfalz: "In SWR2 legen wir schon immer großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern in unserem Sendegebiet. Ein besonderes Augenmerk richten wir dabei auf die vielfältige Musikhochschullandschaft. Die vielen herausragenden Musikerinnen und Musiker, die hier studieren und ihr Examen ablegen, sind eine große Bereicherung für unser Kulturleben und für unser Musikprogramm. Gerne bieten wir ihnen in SWR2 eine akustische Bühne." 40 Live-Mitschnitte und Studioproduktionen aus Freiburg, Karlsruhe, Mainz, Mannheim, Stuttgart und Trossingen stehen auf dem Programm. Auf SWR2.de (https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/musikabsolventinnen-und-absolventen-im-suedwesten-100.html) gibt es alle Aufnahmen zum Nachhören, dazu eine Bildergalerie sowie kurze Audio-Steckbriefe der beteiligten Musiker:innen."SWR2 Hörbühne Musikhochschule" im Radio und im WebIm SWR2 Mittagskonzert: Hörbühne Musikhochschule, Montag-Freitag, 29.11.2021-14.01.2022, ab ca. 14:30 UhrDie "SWR2 Hörbühne Musikhochschule" steht ein Jahr lang im Netz: SWR.li/musikabsolventen (https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/musikabsolventinnen-und-absolventen-im-suedwesten-100.html)Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/swr2-hoehrbuehne-musikhochschuleNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5084157