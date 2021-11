Ein Japaner sollte im Auftrag eines Bekannten 200 Spielekonsolen und etliche Spiele ausliefern, verhökerte die aber lieber unter der Hand und sitzt jetzt im Knast. Die Polizei in der japanischen Hauptstadt Tokio hat einen 50-jährigen Arbeitslosen verhaftet, dem vorgeworfen wird, etwa 200 Playstation 5, Nintendo Switch und eine ungenannte Zahl an Spielen an Geschäfte der Stadt verkauft zu haben. Der Gesamtwert der veruntreuten Waren soll sich auf rund 51.000 US-Dollar, der Verkaufsgewinn aber nur auf 26.000 Dollar belaufen haben. Mehr zum Thema ...

