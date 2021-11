EQS Group Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SunMirror AG / Veröffentlichung des Herkunftsmitgliedstaates gem. § 119 Abs. 7 BörseG

SunMirror AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten



26.11.2021 / 17:38

Bekanntgabe des Herkunftsmitgliedstaats gemäß § 1 Z 14 BörseG 2018 SunMirror AG: Bekanntgabe des Herkunftsmitgliedstaats Zug, Schweiz: 26. November 2021. SunMirror AG (XETRA Vienna: ROR1; ISIN CH0396131929) gibt als Emittentin von Wertpapieren im Sinn des § 1 Z 14 lit a sublit aa) BörseG 2018 bekannt, dass Österreich ihr Herkunftsmitgliedstaat gemäß § 1 Z 14 BörseG 2018 ist. Über die SunMirror AG Die SunMirror-Gruppe investiert in Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf Batteriemetalle sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten zum Zwecke der Bewertung und Exploration. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte zu veräußern. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com. Pressekontakt

edicto GmbH

Doron Kaufmann/Ralf Droz

Telefon: +49 69 905505-53

sunmirror@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42 - 44

60322 Frankfurt/Main, Deutschland

26.11.2021