Daniel Stelter ist bekanntlich ein Kritiker der Politik: die Regierung Merkel habe im Grund die letzten Jahre ausgesessen und damit viele Zukunfts-Chancen verpaßt. In vielen Punkte hat Deutschland den Anschluß verloren (vor allem Digitalisierung) - und geht jetzt mit der Energiewende ein extremes Risiko ein. Daniel Stelter über das, was passieren müßte in Deutschland Daniel ...

