ATX hat am Freitag -4,18% verloren. Es ist dies der größte Tagesverlust seit 11.06.2020, als der ATX -4,87% einüßte. AT&S hat am Freitag -5,14% verloren. Es ist dies der größte Tagesverlust seit 20.09.2021, als AT&S -5,59% einüßte. DO&CO hat am Freitag -9,21% verloren. Es ist dies der größte Tagesverlust seit 06.08.2020, als DO&CO -9,82% einüßte. Kapsch TrafficCom hat am Freitag -5,19% verloren. Es ist dies der größte Tagesverlust seit 28.10.2020, als Kapsch TrafficCom -5,58% einüßte. OMV hat am Freitag -9,34% verloren. Es ist dies der größte Tagesverlust seit 15.04.2020, als OMV -12,13% einüßte. Palfinger hat am Freitag -5,72% verloren. Es ist dies der ...

