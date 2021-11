Der Versicherungskonzern Allianz hat sich am Freitag dem allgemeinen Abgabedruck auch nicht entziehen können. Die Aktie verlor mehr als fünf Prozent und schloss deutlich unter der 200-Euro-Marke. Das charttechnische Bild hat sich damit weiter verschlechtert, zudem droht der Fall unter wichtige Unterstützungen. Da hilft es auch nichts, wenn der Konzern über neue Investments berichtet.Wie der Münchner Versicherungsriese am Freitag mitteilte, investiert man eine Milliarde Euro in den Ausbau des österreichischen ...

