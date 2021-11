Ottakringer-Vorstand Alfred Hudler verlässt das Unternehmen. Er hat sich mit dem Aufsichtsrat über das Auslaufen seines Vertrages mit 30. Juni 2022 verständigt. "Mit dem Auslaufen des Vertrages von Alfred Hudler endet eine dreißigjährige Ära", so Christiane Wenkheim, Aufsichtsratsvorsitzende der Ottakringer Getränke AG. "Er hat in den zurückliegenden Jahren an verschiedenen Positionen höchst erfolgreich für unsere Gruppe gearbeitet. Für seinen Einsatz und sein Engagement sind wir ihm sehr dankbar." Hudler begann im Jahr 1991 bei Vöslauer, wurde 1995 Vorstandsvorsitzender der Vöslauer Mineralwasser AG und wechselte 2018 zu Ottakringer Getränke AG, wo er seitdem Vorstandssprecher ist ....

