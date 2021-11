Bern (awp/sda) - Am Schweizer Landesflughafen Zürich sind am Samstag keine speziellen Kontrollen wegen der besorgniserregenden neuen Coronavirus-Variante Omikron durchgeführt worden. Am Morgen landete dort ein Swiss-Flieger aus dem südafrikanischen Johannesburg. Die Einreisenden seien zunächst nicht systematisch von Behörden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...