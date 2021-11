London - Die neue Corona-Variante "Omikron" ist jetzt auch in Großbritannien nachgewiesen. Das teilten die britischen Gesundheitsbehörden am Samstag mit.



Es gebe Fälle in Chelmsford, Essex und Nottingham, bei allen gebe es einen Zusammenhang zu Einreisen aus dem südlichen Afrika. Sowohl die Infizierten als auch ihre Haushalte hätten sich bereits isoliert. Zuvor war die Variante außer in Südafrika auch schon in Botswana, Belgien, Hongkong und Israel nachgewiesen worden. Auch in Deutschland gibt es einen Verdachtsfall.



In den Niederlanden waren zudem 61 von rund 600 Passagieren aus zwei Südafrika-Flügen Corona-positiv - ob die neue Variante dabei eine Rolle spielt ist noch nicht klar - aber höchst wahrscheinlich, da sie in Südafrika bereits das Infektionsgeschehen beherrscht. Länder rund um den Globus sind dabei dabei, Reiseverbote für südafrikanische Länder einzuführen, um die Ausbreitung von Omikron einzudämmen. Die Variante gilt als wesentlich schneller übertragbar und könnte gegen Impfstoffe resistent sein. Einen Hinweis auf schwerere Krankheitsverläufe gibt es aber noch nicht.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de