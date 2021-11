Mit 100.000 Euro investiert in einen ETF kann man die finanzielle Freiheit erreichen. Uff, das ist natürlich eine gewagte These. Aber ohne Zweifel kann hier grundsätzlich etwas dran sein. Wobei es zwei Anmerkung vorab gibt: Erstens, das ist wirklich eine Menge Geld. Zweitens, Zeit ist ein wichtiger Faktor, den man nicht außer Acht lassen sollte. Riskieren wir heute jedoch einen Blick darauf, wie genau 100.000 Euro investiert in einen ETF die finanzielle Freiheit bedeuten können. Ob das ein Weg für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...