Wenn wir eine amerikanische Aktie nennen sollten, die in den letzten 20 Jahren am stärksten gestiegen ist, würden wir wahrscheinlich auf Amazon (WKN: 906866), Apple (WKN: 865985) oder Tesla (WKN: A1CX3T) tippen. Tesla kam zwar erst 2010 an die Nasdaq, hat seitdem aber bereits mehr als 23.315 % zugelegt. Amazon wäre ebenfalls ein guter Vorschlag. Diese Aktie ist seit 2001 an der Nasdaq mehr als 30.170 % gestiegen. Apple legte mit 42.336 % noch stärker zu (25.11.2021). Besser geht es nicht, könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...