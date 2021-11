Mit Volldampf in die neue Woche! Das ist eine News mit Breitenwirkung!

@yumybearcandy

Derzeit werden im Shop-Finder auf der Webseite von YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) 163 Shops aufgeführt - mit diesem Vertrag sollte man in absehbarer Zeit in fast 1.000 Geschäften sein. Im Prinzip ver-5-facht man die Breite und wird von einer eher (British Columbia) lokalen Marke zum nationalen Brand, und das ist meiner Meinung nach erst der Anfang einer beispiellosen Erfolgsstory!

Hand aufs Herz, wenn man die Gelegenheit hat, Gummibären zu kaufen, die genauso schmecken wie das Original, aber nur einen Bruchteil an Zucker und Kalorien haben, und nebenbei auch noch frei von tierischen Bestandteilen (Gelatine) und Allergenen sind, was wird man kaufen?

Der Schlüssel zum Erfolg wird sein, in möglichst viele Geschäfte zu kommen, denn eines kann ich Ihnen versprechen: Wer Yumy Bear probiert hat, wird begeistert sein. Auch die anfängliche Platzierung in Apotheken erachte ich als sehr zielführend, da man mit diesen Shops automatisch gesunde Produkte verbindet. Sind diese dann auch im Einzelhandel präsent, werden sie einen hohen Wiedererkennungswert haben und die Konsumenten werden gerne zugreifen!

Für mich wird wird speziell nach dieser News immer klarer, dass YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) das Potential hat, eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen mit Fokus auf "gesunde Lebensmittelalternativen" werden kann. Wenn Sie meine Einstellung nachvollziehen können, dann würde sich ein Kauf der Aktie direkt aufdrängen, oder etwa nicht? Meinung Autor

YUMY BEAR GOODS INC.

WKN: A3CRG9 , CSE: YUMY

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges und von Frauen geführtes Süßwarenunternehmen. Beim nachhaltig orientierten Food-Tech-Unternehmen dreht sich alles um die Gesundheit, die Tiere und den Planeten. Kreiert wurde eine Reihe von "Gummibären", die wenig Zucker enthalten und zu 100% pflanzlich sind und in den Geschmacksrichtungen: Erdbeer-Kiwi, Pfirsich und saure Wassermelone angeboten werden.

Die Vorteile der Yumy Bear - Produkte:

Besonders niedriger Zuckergehalt (nur 1,5 g pro Beutel);

natürlich gesüßt und gefärbt;

pflanzliche Inhaltsstoffe (keine tierische Gelatine, vegan);

natürlich gesüßt - keine künstlichen Süßstoffe - keine Zuckeralkohole;

glutenfrei, gelatinefrei und allergenfrei - keine Nüsse, Erdnüsse, Weizen, Sojabohnen, Milch, Eier;

21 Gramm Ballaststoffe;

jede verkaufte Packung trägt zur Unterstützung lokaler Gemeinschaftsinitiativen, Wohltätigkeitsorganisationen und Tierrettungszentren bei.



Derzeit ist man mit den offenbar weitaus gesünderen Gummibären in 163 Geschäften im Regal. Die Breite ist aber enorm, denn es werden Verkaufsstellen bedient, die beim Fitnessstudio anfangen und in einer Snackbude enden. Speziell im Großraum Vancouver, wo das Unternehmen gegründet wurde, hat man bereits große Popularität erreicht und man kann die Bären beinahe an jeder Ecke kaufen!

Produktionskapazität verdoppelt

Erst vor wenigen Wochen gab YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) bekannt, dass man aufgrund des sich abzeichnenden Verkaufserfolgs die Produktionskapazität auf eine Million Bären pro Monat verdoppelt hat: YUMY BEAR GOODS ANNOUNCES SUCCESSFUL INCREASE IN PRODUCTION CAPACITY TO KEEP UP WITH DEMAND

In der letzten Zeit haben wir eine beträchtliche Anzahl von Anfragen von großen Einzelhändlern und großen Vertriebspartnern erhalten, die mit Yumy Bear zusammenarbeiten möchten. Unser Ziel wird es sein, mit all diesen Parteien Verträge und Regalflächen zu sichern. Jean-Paul Eleizegui, Nationaler Verkaufsdirektor von YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )

Die Formel zum Erfolg - 4 + 50 = 360

Als Leser dürften Sie sich an dieser Stelle fragen: "Warum in aller Welt soll ich in eine Gummibären-Firma investieren?" Diese Frage beantwortet sich durch den folgenden Artikel selbst: