Am Freitag dominierten an den Börsen rund um den Globus die roten Vorzeichen. Die neue Corona-Variante B.1.1.529, mittlerweile Omikron getauft, schickte die Kurse in den Keller. Zeitweise nahm der Ausverkauf crash-artige Züge an. So verlor beispielsweise der Dax gegenüber dem Donnerstags-Schlusskurs 660 Punkte. Ein Minus von mehr als vier Prozent. Das bedeutete den größten Tagesverlust seit dem ...

