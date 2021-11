Die immer düsteren Nachrichten rund um die Pandemie haben am Freitag für einen heftigen Kurssturz an den Märkten gesorgt. Der DAX hat bis zum Handelsschluss 4 % eingebüßt und damit den schlechtesten Tag des Jahres erlebt. Das weckt Erinnerungen an die plötzlichen Panikverkäufe Anfang 2020. Damals hat der DAX innerhalb weniger Wochen mehr als 30 % an Wert verloren. Dass es diesmal genauso stark bergab geht, ist eher unwahrscheinlich. Denn damals hat sich das Corona-Virus sehr schnell ausgebreitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...